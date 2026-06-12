Baturina: “La Croazia è spesso sottovalutata al Mondiale. Ma poi ha sempre fatto bene”

12/06/2026 | 16:43:13

La Nazionale croata è pronta a stupire un’altra volta al Mondiale, rassegna alla quale arriva storicamente da underdog diventando via via tra le favorite. E’ la considerazione fatta da Martin Baturina, centrocampista della squadra di Dalic, in conferenza stampa: “Il nostro punto di forza è che spesso veniamo sottovalutati. Ai croati piace dimostrare il contrario – ha spiegato il giocatore del Como -. Sono orgoglioso di essere qui ed è il sogno di ogni giocatore. Sono grato per i minuti giocati agli Europei e ho lavorato duramente in vista di questo Mondiale. Non presto attenzione a quello che dice la gente e sono concentrato su me stesso. Siamo tutti pronti, vedremo dopo la prima partita”.

Parlando del suo periodo di adattamento alla Serie A, Baturina si dice soddisfatto per come è andata la sua stagione nel club: “All’inizio non è andata benissimo, ma ho sfruttato quel periodo per lavorare su me stesso. La seconda parte della stagione mi ha aperto nuove opportunità e ne ho approfittato. Sono migliorato tatticamente e sono diventato un giocatore migliore”.

Infine, un pensiero sull’Argentina del compagno di squadra Nico Paz: “Beh, sono campioni del mondo. C’è Nico Paz e sono contento per lui. Sono i favoriti e auguro loro buona fortuna”.

Foto: Instagram Como