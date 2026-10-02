Bastoni risponde a Olise: l’Italia blocca la Francia

02/10/2026 | 22:40:17

L’Italia tiene botta alla Francia e strappa il pari a Saint-Denis, finisce 1-1. Nel primo tempo la Francia fa la partita, anche se la miglior occasione è per gli azzurri con Kean che da due passi calcia addosso a Maignan. A inizio ripresa un capolavoro di Olise su punizione sblocca la partita, per la gioia di Zidane. Le squadre però si allungano e arriva il pareggio con Bastoni. Nel finale espulso per doppia ammonizione Upamecano. Finisce 1-1 la terza gara degli azzurri in Nations League.

foto x azzurri