Bastoni: “PSG-Inter 5-0? Mi ha segnato, ma spero che domani andrà diversamente. Mai pensato di lasciare la Nazionale”

01/10/2026 | 22:15:22

Alessandro Bastoni parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia in Nations League.

Sull’accanimento post eliminazione con la Bosnia: “Nel calcio si dimentica alla svelta, nel bene e nel male. Io posso andare avanti, seguire la mia strada e non farmi giudicare da un episodio in quasi dieci anni di carriera. E non ho mai pensato a nessun addio”.

Su PSG-Inter 5-0: “Purtroppo di quella sera mi ha segnato tutto, è stata la peggior serata nostra e la migliore loro. Posso solo augurarmi che non vada come quella sera e servirà una grande prestazione”.

Sul pregiudizio sulle sue difficoltà a giocare con la difesa a 4: “Io di calciatori scarsi giocare dieci anni all’Inter e vincere trofei ne ho visti pochi. Non è per darmi arie, è che in Italia siamo molto bravi ad auto-criticarci e questo deve cambiare, bisogna apprezzarsi di più anche perché succede che vai fuori e non ci sono queste differenze. Mi fido delle mie capacità e vado avanti”.

Foto: Instagram Bastoni