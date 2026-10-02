Bastoni: “Non lascerò che due episodi rovinino la mia carriera. Non ho mai perso fiducia”

02/10/2026 | 23:08:48

Le parole di Alessandro Bastoni alla Rai: “E’ stata una partita dura, lo sapevamo. Non è di certo una novità ma sono felice per la prestazione della squadra, abbiamo lottato, sofferto e anche rovinato l’obiettivo della Francia che sembrava voler fare una grande festa. Siamo contenti. Sicuramente fa piacere, subito quello che ho pensato dopo il gol è di non tornare a subire e di non prenderne un altro. Sono ovviamente felice per il gol, ho aiutato la squadra a raggiungere un risultato importante che ci dà consapevolezza. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera di più di 300 partite. Grazie alla mia famiglia ho sempre avuto fiducia, sono andato oltre gli episodi”.

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