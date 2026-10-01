Bastoni: “Le critiche per l’espulsione a Zenica? Fanno parte del mestiere, ma ho seguito i miei valori”

01/10/2026 | 22:05:11

Alessandro Bastoni, tornato titolare nella vittoriosa trasferta di Bursa, dopo la scioccante espulsione rimediata in Bosnia, torna a parlare dell’accaduto, ma con l’intenzione di voltare pagina. Le parole in conferenza stampa.

Sulla Francia: “Non guardiamo gli altri, vogliamo trovare la nostra identità e dimostrare cos’è l’Italia. Abbiamo una storia troppo importante per venire qui a fare una passeggiata. Abbiamo una squadra a mio avviso con buone qualità, siamo all’inizio di un percorso, la priorità non è guardare contro chi giochiamo, ma trovare la nostra identità e mostrare com’è l’Italia. Abbiamo la possibilità di fare grandi cose, ma siamo all’inizio di un percorso, serve pazienza, anche sbagliare, ma c’è fiducia e voglia da parte di tutti, anche per domani sera”.

Sull’espulsione di Zenica, costata il Mondiale: “Ho sempre giocato serenamente e il mio modo di andare in campo non è cambiato, al di là della grande tristezza e amarezza dopo la gara con la Bosnia. Ma va lasciato indietro quello che abbiamo sbagliato, imparare da questo. Non si controlla il passato, ma si può controllare il presente, per decidere del futuro, e su questo mi sono sempre concentrato. Anche per le critiche che fanno parte del mestiere, ma ho sempre seguito i miei valori”.

Foto: Instagram Bastoni