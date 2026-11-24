Basler attacca Hoeness e Rummenigge: “Le loro parole su Musiala sono state dannose per il Bayern”

24/11/2026 | 10:10:56

Mario Basler si schiera contro Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge per le dichiarazioni pubbliche sul futuro di Jamal Musiala. L’ex calciatore del Bayern Monaco ha criticato duramente l’atteggiamento dei dirigenti, accusandoli di aver danneggiato sia il giocatore sia il valore economico del club. Nel suo podcast “Basler ballert“, il 57enne non ha usato mezzi termini: “I grandi dirigenti di un’azienda potrebbero essere licenziati per dichiarazioni del genere. È un comportamento dannoso per gli affari. Comunichi all’esterno di avere dubbi sul futuro di un tuo giocatore. Quale società dovrebbe ancora pagare le cifre che magari erano state ipotizzate in precedenza?”. Basler ha poi rincarato la dose, mostrando tutta la propria sorpresa per le parole dei vertici bavaresi: “Sono rimasto scioccato. Quando sento quello che Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge hanno detto su Jamal Musiala, devo dire che sono state dichiarazioni davvero pesanti contro un giocatore”. L’ex Bayern ha definito la vicenda “una totale delusione”, soprattutto considerando che fino a pochi mesi fa Musiala veniva indicato come uno dei punti di riferimento per il futuro del club: “Non mi sarei mai aspettato che il Bayern parlasse in questo modo di un proprio giocatore. Stiamo parlando di un ragazzo giovane, che fino a poco tempo fa veniva considerato il grande futuro della società”. Infine, Basler ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze all’interno dello spogliatoio. Secondo lui, il modo in cui il club sta gestendo il caso Musiala potrebbe condizionare anche gli altri calciatori: “Hanno innescato una reazione a catena. Gli altri giocatori potrebbero chiedersi: cosa succederà se dovessi restare fuori a lungo o avere problemi fisici più frequenti? Si comporteranno allo stesso modo anche con me?”.

foto: instagram Musiala