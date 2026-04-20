Bartesaghi: “Mi piacerebbe ripercorrere le orme di Theo Hernandez. Baldini? Vediamo se mi convocherà”

20/04/2026 | 18:30:22

Davide Bartesaghi ha parlato ai giornalisti presenti al premio Inside the sport 2026: “Stiamo facendo una bella stagione ma non basta, perché mancano ancora tante partite, sono tutte fondamentali. Siamo concentrati su queste partite che mancano e vogliamo fare il meglio possibile per portare a casa più punti ma soprattutto raggiungere il nostro obiettivo che è in questo momento la Champions. Io come Theo? Certamente è un sogno, difficile, perché ha dato tanto per la maglia e ha dato molto. Però credo che io sono molto focalizzato sulla mia carriera e su quello che vorrò fare io. Baldini? Gli faccio un in bocca al lupo perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Vediamo se a giugno ci sarà una possibile convocazione”

foto insta bartesaghi