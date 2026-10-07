Bartesaghi: “Non ci sentiamo lontani dall’Inter. Siamo solo all’inizio del percorso”

07/10/2026 | 22:30:38

Le parole di Bartesaghi a margine del premio Gentleman: “Non ci sentiamo lontani dall’Inter. Abbiamo fiducia nel nostro lavoro e ci impegniamo ogni giorno per migliorare. La cosa più importante è pensare a noi stessi e non a quello che fanno le altre squadre. Abbiamo tanta fiducia e credo sia un elemento fondamentale all’interno di una squadra. Domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e dovremo sfruttare questi giorni per prepararci al meglio a tutte le partite che ci aspettano. Sappiamo di essere ancora all’inizio di un percorso e dobbiamo continuare a lavorare”.

foto insta bartesaghi