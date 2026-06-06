Bartesaghi: “Baldini ci ha trasmesso serenità. Donnarumma è unico”

06/06/2026 | 21:33:26

Davide Bartesaghi, esterno del Milan, ha parlato a Sky alla viglia dell’amichevole contro la Grecia.

Le sue parole: “Innanzitutto emozione incredibile per me e molti compagni, per molti era il debutto. Molto bello farlo tutti insieme, credo sia un traguardo importante visto che ci conoscevamo tutti prima”.

Su Baldini: “”Certo, è vicino come lo staff e il mister. Ci trasmette serenità, dice di entrare in campo e fare quello che sappiamo, liberi di testa. Gigio ho avuto modo di conoscerlo, ho fatto un allenamento con lui da piccolissimo, non credo si ricordi però è una persona d’oro, gli voglio bene”.

Dobbiamo imparare ad aspettarvi? “Sì, darci spazio e aspettare, perché il tempo è importante e la pazienza fondamentale. Poi sta a noi dimostrare sul campo”.

Foto: Instagram Bartesaghi