Baroni: “Mi interessava la crescita del Verona, il lavoro sta producendo effetti”

04/09/2026 | 00:02:39

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato a Mediaset dopo il successo di Cagliari: “Siamo pronti, la squadra in due partite ha fatto 22 tiri verso la porta. Quello che ricerchiamo è un calcio offensivo, richiede aggressività ma noi dobbiamo farci tenere pronti ad affrontare partite anche sporche. Mi è piaciuta la personalità e il lavoro fatto sta producendo i suoi effetti. Mi interessava vedere la crescita, oggi avevo detto che si alzava il livello, volevo vedere l’atteggiamento e la voglia di giocare. Solo così possono arrivare i risultati”.

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