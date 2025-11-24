Bari, la posizione di Caserta sempre più in bilico. Gli scenari

24/11/2025 | 10:50:38

Il Bari vive un momento difficile, figlio di scelte (anche di mercato) completamente sbagliato e che – come minimo – non hanno pagato. L’ultima sconfitta in casa contro il Frosinone ha complicato una situazione già difficile, l’autocritica di Fabio Caserta non ha contributo a portare il sereno. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il club sta valutando un cambio immediato e le cose saranno più chiare nelle prossime ore. I nomi considerati in caso di svolta sono quelli di Rolando Maran e Luca D’Angelo, senza escludere Vincenzo Vivarini – fresco di esonero a Pescara – che Magalini ha avuto a Catanzaro. Inevitabile che sotto la lente d’ingrandimento sia finito anche il direttore sportivo.