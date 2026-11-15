Barella: “Noi vecchi stiamo riportando l’energia che a volte forse ci è mancata. Nel percorso ci siamo ma va ritrovato l’entusiasmo”

15/11/2026 | 23:33:25

Nicolò Barella analizza la sconfitta per 4-1 contro il Belgio in Nations League alla Rai: “Il rammarico è più per l’andata: oggi loro sono stati semplicemente più bravi. All’andata si poteva fare meglio, ma era l’inizio di un nuovo percorso. La sconfitta fa male, ma abbiamo dimostrato nel percorso che ci siamo. I nuovi stanno portando nuova energia e anche noi vecchi la stiamo riportando visto che a volte forse ci è mancata. Tutti volevamo andare ai quarti, ma non dobbiamo perdere il focus e ritrovare l’entusiasmo”.

Foto: Instagram Azzurri