Barella: “Lo scudetto era il nostro obiettivo. Ci godiamo la festa. Poi testa alla Coppa Italia”

03/05/2026 | 23:04:06

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dello scudetto: “Era il nostro obiettivo. Ora ce n’è un altro, ma ci godiamo questa giornata. Non è stato facile, ma dobbiamo goderci questo grande traguardo. Questo è il calcio e la vita. L’anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto nulla, ma bisogna rialzarci. Ringrazio squadra e società e in campo cerco di dare tutto quello che ho”.

Come avete ricompattato il gruppo? “In campo si può sbagliare, ma la squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme, Orgogliosissimo dei ragazzi, posso solo ringraziarli”.

Foto: sito Inter