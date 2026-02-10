Barella e Calhanoglu tornano in gruppo: saranno a disposizione per la Juventus

10/02/2026 | 16:41:25

Chivu riabbraccia Barella e Calhanoglu, tornati in gruppo a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus. Il centrocampista turco si era infortunato nel corso della gara contro il Napoli, gli esami avevano evidenziato un risentimento al soleo sinistro. Barella, invece, si era infortunato poco prima della trasferta di Dortmund, lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Entrambi adesso saranno a disposizione per la partita in programma sabato sera a San Siro.

foto x inter