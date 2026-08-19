Barda (allenatore Hapoel Tel Aviv): “Comprerei tutta la rosa dell’Atalanta. Stimo Sarri”

19/08/2026 | 20:23:46

Il tecnico dell’Hapol Tel Aviv, Elyaniv Barda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta: “Affrontiamo una squadra difficile, ma vogliamo dare continuità alle ultime partite. L’Atalanta è favorita per vincere la Coppa. Per noi è un grande onore affrontarla. Chi acquisterei dall’Atalanta? Tutta la rosa. Abbiamo rispetto per la squadra e per l’allenatore. Noi pensiamo solo al campo perché lo sport deve unire tutti. Affrontare prima o dopo l’Atalanta non fa alcuna differenza. Quello che conta è essere concentrati per la partita di domani. Il nostro punto di forza? Meglio non svelarlo”.

foto x tel aviv