Barcola, niente rinnovo con il PSG e vuole il Liverpool: c’è ancora distanza con gli inglesi

28/07/2026 | 22:00:44

Barcola non rinnoverà con il PSG e vuole il Liverpool, lo riporta RMC Sport. Secondo quanto rivelato dall’emittente il giocatore non ha trovato ad ora un accordo contrattuale con gli inglesi, sebbene resti la sua meta preferita in caso di addio da Parigi. I dirigenti del PSG hanno fissato un prezzo abnorme: 170 milioni di euro. Cifra non distante dai recenti trasferimenti monstre di Morgan Rogers al Chelsea e di Elliot Anderson al City. Il PSG alza le richieste, Barcola vuole lasciare Parigi e andare al Liverpool, la situazione è in evoluzione.

Foto: Instagram Barcola