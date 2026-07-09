Barcellona su Adeyemi: c’è l’accordo col giocatore. Ora si cerca l’intesa col Borussia Dortmund

09/07/2026 | 10:35:43

Il Barcellona vuole Karim Adeyemi. Come preannunciato nella tarda serata di ieri da Gerard Romero, la società blaugrana vuole il talento tedesco. Il club di Laporta avrebbe raggiunto un accordo sull’ingaggio con l’esterno del Borussia Dortmund. Il classe 2002 avrebbe già parlato con il tecnico Hans Flick che lo avrebbe convinto a sposare il progetto Barcellona. Ora manca solo la finalizzazione dell’intesa tra i due club.

Foto: Instagram Adeyemi