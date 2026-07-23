Barcellona, si presenta Adeyemi: “Le mie aspettative sono alte. Mi ha convinto Flick”

23/07/2026 | 21:36:11

Innesto di spessore per il Barcellona che ha ingaggiato Karim Adeyemi.

Le parole del giocatore ai canali blaugrana: “Le mie aspettative sono molto alte. Sono arrivato nel club più grande del mondo e voglio aiutare la squadra a vincere. Flick è il motivo per cui sono qui. Abbiamo parlato tanto, mi ha spiegato cosa si aspetta da me e io gli ho detto che sono pronto. Non gli ho chiesto in quale ruolo giocherò: per me non è un problema, posso adattarmi dove servirà”

Sugli obiettivi: “La Champions è molto importante, ma dobbiamo cercare di vincere ogni partita. Posso giocare in tutte e tre le posizioni dell’attacco e sono pronto a dare il massimo. Quando è arrivata questa opportunità quasi non ci credevo. Flick ha avuto un ruolo fondamentale e per me è un onore poter lavorare ancora con lui”.

Giocare con Yamal: “Non lo conosco ancora personalmente, ma quello che fa in campo parla da solo. È incredibile e spero di sfruttare i suoi assist”.

Poi un pensiero su Lionel Messi: “Per me è il migliore di sempre. Non credo che qualcuno possa essere come lui, ma Lamine ha tutte le qualità per vincere il Pallone d’Oro”.

Infine, una promessa ai tifosi: “Imparerò lo spagnolo in fretta e farò tutto il possibile per aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

Foto: sito Barcellona