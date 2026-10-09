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Barcellona: Raphinha salterà la sfida contro il Getafe ed è in dubbio per la Champions

09/10/2026 | 12:44:06

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Un edema muscolare al bicipite femorale della gamba destra sta fermando Raphinha nel momento migliore della sua carriera. Il brasiliano, autore di 12 gol e 3 assist in 7 partite di Liga, si è infortunato durante l’amichevole tra Brasile e Australia e salterà il ritorno in campionato, in programma domani alle 18:30 al Coliseum, casa del Getafe. L’ex Leeds e Sporting Lisbona non si è allenato con la squadra questa mattina ed è in dubbio per la seconda giornata di Champions League contro il Galatasaray.

Foto: Instagram Barcellona

 