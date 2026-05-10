Barcellona, lutto per Flick a poche ore dal Clasico. E’ morto il papà del tecnico

10/05/2026 | 18:02:37

Lutto per Hansi Flick, allenatore del Barcellona. Il tecnico ha perso il papà, mancato a poche ore dal Clasico che può dare lo scudetto spagnolo al Barcellona. Ad annunciare la sua scomparsa è stato lo stesso Barcellona attraverso un post sul proprio profilo X: “Il FC Barcelona e l’intera famiglia blaugrana esprime tutto l’amore ad Hansi Flick per la morte del padre. Condividiamo il dolore e i nostri pensieri sono per te e la tua famiglia durante questo momento difficile”.

Anche il Real Madrid ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web: “Il club, il presidente e la dirigenza sono profondamente tristi per la scomparsa del padre di Hansi Flick, allenatore del Barcellona. Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze e l’affetto alla famiglia. Riposa in pace”.

Flick ha comunque fatto sapere che sarà in panchina regolarmente.

Foto: X Nazionale tedesca