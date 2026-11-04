Barcellona, lesione al bicipite femorale per Rodri. Il comunicato

04/11/2026 | 15:54:14

Brutte notizie in casa Barcellona. Nonostante la netta vittoria sull’Aston Villa, sconfitto 3-0 senza appello, si è fermato Rodri. Il centrocampista spagnolo ha riportato una lesione al bicipite femorale e starà fuori circa un mese. Il comunicato del Barça: “Rodrigo Hernández si è sottoposto a esami medici a seguito del fastidio muscolare avvertito durante la partita di ieri contro l’Aston Villa. Gli esami hanno confermato una lieve lesione al bicipite femorale destro. Salterà partita di domenica prossima contro l’Atlético Madrid. Il suo tempo di recupero dipenderà da come si svilupperà l’infortunio”.

Foto: X Barcellona