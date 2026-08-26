Barcellona, Laporta: “Vorremmo che la nostra offerta per Alvarez venisse accettata”

26/08/2026 | 14:42:31

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato sull’affare Julian Alvarez ai media ufficiali del club. Queste le sue parole: “Siamo molto interessati al giocatore e vorremmo che la nostra offerta venisse accettata, lo facciamo con tutto il rispetto verso l’Atletico e, se saranno in grado di vendere il giocatore sul mercato, siamo disposti ad acquistarlo in base all’offerta che abbiamo fatto”. La prima offerta del Barça, recapitata all’Atletico, è stata di circa 100 milioni di euro. Serviranno molti più soldi per cominciare a intavolare una trattativa che, al momento, sembra quasi impossibile per tempistiche e costi.

Foto: X Laporta