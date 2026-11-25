Barcellona, Laporta attacca il Real Madrid: “Dovremo chiedere i diritti d’autore per parlare sempre di noi”

25/11/2026 | 13:21:54

Joan Laporta torna a parlare del Real Madrid e lo fa con parole piuttosto dirette. Il presidente del Barcellona, intervenuto a Baku prima della sfida di Champions League contro il Sabah, ha lanciato una frecciata al club blanco per i continui riferimenti ai blaugrana e al caso Negreira. Il numero uno catalano ha ironizzato sulla possibilità di chiedere dei “royalties” ai rivali, accusandoli di utilizzare il nome del Barça per promuovere la propria immagine. “Vedo che il Madrid non smette di parlare del Barça. A un certo punto dovremo chiedere dei royalties, perché stanno facendo un uso improprio della nostra immagine. In qualche modo si stanno promuovendo a nostre spese. Parlano soltanto di questo”, ha dichiarato Laporta. Il presidente ha poi aggiunto che, a suo giudizio, il Real Madrid starebbe cercando di distogliere l’attenzione dai propri problemi: “Sono due anni che non vincono nulla e stanno anche pensando di vendere una parte del club”. Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato nei rapporti tra le due società, soprattutto per la vicenda legata al caso Negreira. Il Barcellona ha intrapreso un’azione nei confronti di Florentino Pérez dopo le sue precedenti dichiarazioni, chiedendo una rettifica. Laporta ha ribadito la posizione del club: “Noi difendiamo gli interessi del Barça”. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il presidente blaugrana ha affrontato anche il tema della possibile sanzione a Fermín López, espulso nella partita contro il Villarreal. Laporta ha spiegato che il Barcellona non ha ancora ricevuto la decisione definitiva e che cercherà di ottenere la sanzione minima. Secondo il dirigente, l’episodio è maturato in un momento di tensione agonistica e l’arbitro avrebbe confermato che il giocatore non lo ha insultato. Laporta ha infine ribadito il rispetto del Barcellona nei confronti della classe arbitrale, sottolineando che le dichiarazioni di Hansi Flick sulle decisioni dei direttori di gara possono contribuire a migliorare il livello del calcio.

foto: x Barcellona