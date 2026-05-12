Barcellona, la replica a Florentino Perez: “Analizzeremo le sue accuse e valuteremo provvedimenti”

12/05/2026 | 22:01:51

Il Barcellona risponde alle dichiarazioni di Florentino Pérez sul caso Negreira in conferenza stampa, il club catalano ha risposto con un comunicato ufficiale: “In merito alla conferenza stampa tenuta dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informiamo che il nostro ufficio legale sta esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse. Le stesse sono attualmente in fase di analisi e si stanno valutando i provvedimenti da adottare. Non appena ritenuto opportuno, comunicheremo eventuali posizioni e decisioni prese”.

foto x barcellona