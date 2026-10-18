Barcellona inarrestabile: Flick centra l’undicesima vittoria di fila

18/10/2026 | 11:43:37

Il Barcellona di Hansi Flick ha festeggiato ieri, nella sfida contro il Betis, l’ennesima vittoria di una stagione fin qui straordinaria: la nona in campionato e l’undicesima consecutiva considerando tutte le competizioni. Solo un’altra volta il tecnico tedesco era riuscito a inanellare una striscia di successi così lunga alla guida dei blaugrana, tra novembre e gennaio della scorsa stagione.

Ora Flick punta a un traguardo ancora più ambizioso: eguagliare il record del club di 18 vittorie consecutive, stabilito da Frank Rijkaard tra l’ottobre 2005 e il gennaio 2006.

Foto: X Barcellona