Barcellona, Fermin Lopez ha deciso di restare

01/09/2025 | 13:00:04

Fermin Lopez non si muove dalla Catalogna. Il centrocampista di proprietà del Barcellona è stato accostato per lungo tempo al Chelsea, ma stando a quanto riferisce Mundo Deportivo, quest’oggi giunge al termine quella che era diventata una vera e propria telenovela, prima del gong di chiusura del calciomercato. Il giocatore classe 2003 ha deciso di continuare la sua avventura in blaugrana. Nonostante il tentennamento per l’offerta pervenuta da Londra, il nativo di El Campillo ha deciso di non abbandonare il club spagnolo. Ora, la decisione è definitiva.

Foto: Femin Lopez Instagram