Barcellona, Fermin Lopez: “Discussioni arbitrali del Real Madrid? Stancanti. Stiamo giocando bene trasmettendo i nostri valori”

23/10/2026 | 21:44:06

A due giorni dal Clasico, incendiato dal caso Negreira e dal rapporto deteriorato tra Joan Laporta e Florentino Perez, sono arrivate le parole di Fermin Lopez, trequartista del Barça, a Teledeporte: “Le continue discussioni arbitrali del Real Madrid? È un po’ stancante, perché in campo mostriamo il livello che abbiamo. Non è giusto entrare in questo discorso quando le cose vanno bene per noi. Non mi piace entrare in questa controversia, né a nessuno nella squadra. Stiamo vincendo, stiamo giocando bene e trasmettendo valori che rappresentano il Barça. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada e se vogliono entrare in quel discorso significa che stiamo facendo bene”.

Foto: Instagram Barcellona