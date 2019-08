Barcellona, domani operazione chirurgica per Neto

Operazione in vista per Norberto Neto, ex-portiere di Juventus e Fiorentina ora secondo di Ter Stegen al Barcellona. Durante l’ultima sessione di allenamento, il brasiliano ha riportato la frattura dell’osso scafoide della mano sinistra e domani dovrà dunque sottoporsi a un intervento chirurgico. Questo il comunicato del club blaugrana: “Il giocatore della prima squadra Neto si sottoporrà martedì a un intervento per una frattura dell’osso scafoide della mano sinistra riportata nell’ultimo allenamento. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Dr. Xavier Mir e sarà supervisionato dallo Staff medico del Club. Al termine dell’intervento, verranno comunicati gli esiti dell’intervento e i tempi di recupero approssimativi“.

Foto: twitter ufficiale Barcellona