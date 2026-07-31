Barcellona: dimesso il presidente Laporta dopo un’aritmia

31/07/2026 | 15:25:29

Il presidente del Barcellona Joan Laporta è stato dimesso questa mattina dopo aver trascorso alcuni giorni all’Hospital de Barcelona per curare un’aritmia. Il numero uno Blaugrana ha affidato ai social un messaggio in cui esprime la sua gratitudine e racconta la sua avventura: “Sono già stato dimesso! Sulla via di ritorno!!

Ribadisco il mio ringraziamento a tutti i medici, infermieri e infermieri dei diversi servizi dell’Hospital de Barcelona, come Emergenze, Terapia Intensiva, Laboratorio, Anestesiologia, Cardiologia, Radiologia, Endoscopia e altri, così come a tutto il personale sanitario, ausiliari e personale delle pulizie.

Voglio aggiungere un ringraziamento speciale al dottor Calizaya, al dottor Romera e al dottor Arbesú per l’attenzione medica e umana che mi hanno dedicato, e in particolare al dottor Xavier Sanz, eccellente internista e nostro referente quando abbiamo problemi di salute al FC Barcelona.

Grazie anche alla dottoressa Paula Saludes, direttrice medica dell’Hospital de Barcelona, per essere stata sempre aggiornata e informata e per averci tenuti prontamente informati su tutto ciò che l’ospedale avrebbe fatto in relazione a questo caso specifico, sempre con la riservatezza che queste situazioni richiedono. L’organizzazione dell’Hospital de Barcelona e il trattamento medico e umano sono esemplari.

Infine, vorrei cogliere l’occasione per sottolineare l’accordo di sponsorizzazione che abbiamo rinnovato tra FC Barcelona e Assistència Sanitària come partner medico ufficiale del Club, che garantisce la migliore qualità ed eccellenza medica a tutti i nostri giocatori professionisti”.

Foto: X Barcellona