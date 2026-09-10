Barcellona, Deco: “Abbiamo offerto 100 milioni pagabili in 3 anni per Alvarez, ma l’Atletico non ci ha risposto”

10/09/2026 | 12:34:16

Deco, il direttore sportivo del Barcellona, è tornato a parlare della telenovela estiva riguardante Julian Alvarez. Le parole del portoghese a El Món a RAC 1: “Ci sono cose di cui non possiamo parlare. Abbiamo fatto le cose bene. Abbiamo fatto un’offerta da 100 milioni da pagare in tre anni senza risposta e da lì ci sono state altre discussioni sulla stampa. Jan (Laporta, ndr) ha già spiegato di aver parlato con loro alcune volte in modo rispettoso e loro ci hanno detto che non volevano vendere il giocatore. Il futuro? I momenti sono i momenti. C’è molta tensione sulla stampa. Non abbiamo chiesto al giocatore di dire al Mondiale che voleva lasciare l’Atletico.”

Su Yamal: “Penso che sia il candidato principale al Pallone d’Oro. Non vedo alcun dubbio su questa questione, anche se ognuno difende il proprio. Ha fatto una grande stagione con il Barça ed è arrivato ai Mondiali dopo un infortunio. La scorsa stagione è stato fondamentale per vincere la Liga. È come quando Leo ha vinto e Leo è stato il migliore. In questo caso non c’è molta discussione”.

Su Cubarsi: “Per me, è il Lamine dei difensori centrali. Il talento più impressionante che ci sia. Parliamo sempre con Bojan di come evolvono i giocatori. La sua evoluzione è stata straordinaria, è un leader che si prende cura dei piccoli dettagli. Un difensore centrale non può essere spiegato come attaccante o ala”.

Su Pedri e Raphinha non inseriti nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro: “È uno scandalo globale. Non capisco le liste e come vengano fatte, ma ci sono ingiustizie nei premi. È difficile vedere che Pedri non sia in questo per talento, come Raphinha”.

Foto: Instagram Deco