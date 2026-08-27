Barcellona, buona la prima al Camp Nou: Athletic Bilbao battuto 2-0
27/08/2026 | 23:22:22
Il Barcellona comincia con il piede giusto davanti al proprio pubblico nella seconda giornata della Liga, o meglio, recupero della prima giornata di Liga, i blaugrana superano l’Athletic Bilbao per 2-0 al Camp Nou.
Dopo un avvio dominato dai padroni di casa, il vantaggio arriva al 37′ con Raphinha, bravo a sfruttare l’assist di Pedri e a superare Unai Simón. L’Athletic prova a resistere, ma il Barcellona continua a creare occasioni e trova il raddoppio nella ripresa.
All‘81′ è Fermín López a firmare il 2-0, approfittando di un errore di Laporte. Unai Simón evita che il passivo diventi più pesante con diversi interventi decisivi. Da segnalare anche l’esordio con la maglia blaugrana di Rodri, entrato nella ripresa.
Il Barcellona porta così a casa una vittoria convincente e sale a 6 punti dopo le prime due giornate, confermandosi subito tra le grandi protagoniste della nuova stagione di Liga.
Foto: Instagram Barcellona