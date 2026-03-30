Barbarez (ct Bosnia): “Se segniamo parcheggiamo l’autobus. E’ importante sia per noi che per l’Italia”

30/03/2026 | 11:58:41

Sergej Barbarez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Italia: “Lo stato fisico? Tutti stanno bene tranne l’allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto il tempo per riprenderci. La preparazione alla partita include anche l’analisi di come si gioca. Ora, chi ha detto che cosa è meno importante. Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l’autobus da una parte. Sennò lo parcheggiamo dall’altra parte, niente-panico. Facciamo iniziare la partita, sono felice di essere arrivato fin qui. Sento e vedo che l’amore nasce da questi giocatori. Ci sono tante emozioni per l’Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante”.

foto ct bosnia