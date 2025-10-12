Balotelli: “Futuro? Sono arrivate delle proposte, devo decidere se accettare subito o a gennaio”

12/10/2025 | 21:11:30

Mario Balotelli è intervenuto al Festival dello sport: “Sono in una fase di stallo, mi alleno diverse volte alla settimana anche se sono da solo e fisicamente sto molto bene. Ho avuto offerte dall’estero ma speravo di trovare squadra in Italia. Attualmente alcune offerte sono arrivate, devo decidere se firmare subito o aspettare la finestra di mercato a gennaio. Moratti? Gli devo molto, persona fondamentale agli inizi della carriera. Mi ha regalato l’Inter ma mi ha anche responsabilizzato. Mancini? Importantissimo, specie quando mi voleva bene. Io gliene voglio ancora. All’Inter ho vissuto emozioni incancellabili. Vorrei riviverle ogni giorno, è stato un sogno e a Mourinho voglio bene. L’Inter è stata parte della mia crescita, l’Inghilterra però mi ha formato di più. Quel gesto di gettare la maglia contro il Barcellona non lo rifarei. Ho giocato con pochi giocatori col talento di Cassano. Ibrahimovic? Grande rispetto. Lui si sa che rompe le scatole, ma lo fa se ti vuole bene, altrimenti non ti considera. Balotelli? Per me è stato un passaggio fondamentale. Non voglio fare polemica, ma mi sembra che oggi non ci sia più quell’attaccamento che avevamo noi. Io quando andavo in Nazionale ero fiero di giocare per l’Italia, il mio paese. Lo volevo a ogni costo, sogno di vestire quella maglia per un’ultima volta”.

Foto: Instagram Genoa