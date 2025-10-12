Balotelli: “Fa effetto vedere Chivu allenatore. Pio Esposito ha un talento superiore. Firmai con la Juve, poi arrivò il Milan”

12/10/2025 | 21:15:50

Mario Balotelli ha parlato al Festival dello sport anche del tema scudetto: “Chi vince il campionato? Non lo so, però fa un certo effetto e anche piacere vedere Napoli e Roma prime in classifica, è bello cambiare ogni tanto. Chivu? Fa effetto vederlo in panchina. Lui è una bella persona, sa di calcio, secondo me ci può stare uno come lui sulla panchina dell’Inter. Cosa non mi ha convinto delle proposte dall’estero? L’esperienza dell’anno scorso mi ha scottato e non poco. Da una parte vorrei tornare in Italia, ma dall’altra ho anche paura. Forse questo mi blocca un po’. L’estero? Forse ci poteva essere qualcosa in Italia. Pio Esposito come il primo Balotelli? Ha talento, è un buon giocatore, è giovane, bisogna dare tempo ai ragazzi così, ma ha un talento superiore a tanti altri. Prevedo un buon futuro per lui. Vede la porta, fa gol, e a me quei giocatori lì piacciono. In passato ho avuto la possibilità di giocare con la Juventus, ero dei bianconeri ma nella notte firmai con il Milan”.

Foto: Instagram Genoa