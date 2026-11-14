Balogun: “Cercherò di andare via dal Monaco. All’Everton era cambiato il contratto al momento della firma”

14/11/2026 | 23:30:05

Balogun ha parlato in conferenza stampa, tornando anche sulla situazione della scorsa estate, con l’approdo sfumato all’Everton: “A Monaco sono successe molte cose che non dipendevano da me. Sono sicuro che nelle prossime sessioni di mercato cercherò di andarmene di nuovo. Il mio punto di vista era molto chiaro. Non ho detto nulla pubblicamente, ma sono arrivato all’Everton con un contratto perfettamente valido. Poi, al momento della firma, il contratto era stato modificato. Questa è la situazione, in breve. Il contratto è stato cambiato e, alla fine, non mi sentivo più a mio agio a firmare”.

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