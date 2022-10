Ballo Touré: “Ho pianto al gol. Pioli è l’allenatore migliore che ci sia”

Dopo la vittoria contro l’Empoli, Fodé Ballo-Touré esterno dei rossoneri, che ha segnato il primo pesantissimo gol in Serie A, ha dichiarato a DAZN: “Sono molto contento, è un momento speciale. Sono contento per la squadra e per la vittoria. Ho pianto al momento dell’esultanza”.

Su cosa gli hanno Pioli e Maldini a fine partita: “Pioli è l’allenatore migliore. Maldini era molto contento”.

Foto: Instagram personale