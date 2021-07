Ballo Touré e il Milan: solo un rinvio. Kaio Jorge: attesi intermediari

Fodé Ballo-Touré e il Milan: il matrimonio è probabilmente solo rinviato, per alcuni dettagli (probabilmente legati ai bonus) che vanno sistemati. L’esterno sinistro era atteso per ieri a tarda ora a Milano, in modo da potersi sottoporre alle visite. La trattativa era stata chiusa in una settimana, adesso non si tratta che limare i dettagli. Su Kaio Jorge l’interesse del Milan è confermato, al punto che nei prossimi giorni potrebbero arrivare in Europa gli intermediari dell’operazione. Il Milan è uno dei club più interessati all’operazione, la condizione è che avvicinandosi a metà agosto anche il Santos – a pochi mesi dalla scadenza del contratto – abbasserà le richieste.

FOTO: Twitter Monaco