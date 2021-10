Ballardini: “Voglio un Genoa che lotti su ogni pallone. Saremo gli stessi di Torino senza Fares”

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini ha parlato alla vigilia del derby contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sarà una partita importante, dobbiamo fare punti in ottica salvezza. Non recuperiamo nessuno. Anzi. Perdiamo qualche elemento perchè non ci sarà Fares. Siamo quelli di Torino, senza Fares”.

L’anno scorso la sfida di La Spezia diede il via alla rincorsa. Ci sono analogie?

“Nessuna analogia. E’ tutto cambiato, almeno per quanto riguarda il Genoa. Andiamo e vediamo di fare una bella partita”.

Il Genoa lotta su ogni pallone.

“Bisogna. Perchè il Genoa in questo momento è lì. E’ necessario che il Genoa sappia che deve lottare, giocare, aggredire e ha il dovere di avere un atteggiamento da squadra che lotta su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto”.

Sulla partita: “Bisogna che noi abbiamo un atteggiamento diverso. Bisogna che siamo squadra aggressiva che cerca col gioco e con la pressione di mettere in difficoltà gli avversari. Se non hai l’atteggiamento e se non sei aggressivo, diventa tutto più difficile dopo. Diventa più difficile giocare e portare via la palla agli avversari. E’ fondamentale avere un atteggiamento e un’aggressività giusti”.

Sui gol subiti: “Non è mai un errore di un singolo. Per me è la squadra, ripeto, che maschera, aiuta e corregge l’errore individuale. Se noi come squadra non abbiamo quell’attenzione, quella solidità e quella chiarezza che è giusto avere da squadra, dopo il singolo va in difficoltà e ci sta faccia l’errore. Se sei squadra poi copri eventuali errori singoli”.

Foto: Twitter Genoa