Ballardini: “Vogliamo giocarcela fino alla fine”

Il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini ha parlato nel postpartita ai microfoni di DAZN: “C’è molta delusione perché il Sassuolo non meritava di perdere, oggi era una partita di straordinaria importanza. Aver perso oggi ci porta via tante speranza ma siamo ancora in gioco e vogliamo giocarcela fino alla fine. Pesa tantissimo questa sconfitta perché perdere oggi vuol dire perdere tante possibilità di salvezza, ma detto questo la prestazione c’è stata. La squadra ha fatto una buona partita. Non ricordo parate del nostro portiere, anche noi non abbiamo creato tantissimo. Ci teniamo la buona prestazione, mancano due partite. Col Cagliari c’è un solo risultato. Ci serve la vittoria e poi vedere cosa viene fuori, non sarà facile vincere. Il primo gol del Genoa è venuto su calcio d’angolo dopo un’occasione importante per noi non trasformata come si doveva. Mi sembrava una partita che era in controllo, non c’erano state grosse difficoltà e questo dispiace. Venire qui e fare una partita del genere, davanti a tanti tifosi, senza portare a casa niente è un grosso dispiacere. Più preoccupato i dispiaciuto? Tutte e due, più che preoccupati dispiaciuti perché abbiamo fatto una grande partita ma vogliamo giocarcela fino alla fine, questo deve essere chiaro a tutti”.

Foto: Instagram Sassuolo