Ballardini si presenta: “Sono convinto di aver a che fare con ragazzi seri e con un gruppo sano”

20/02/2026 | 14:41:42

Il nuovo tecnico dell’Avellino, Davide Ballardini, ha parlato nella propria conferenza di presentazione. Queste le sue parole:

“Innanzitutto le motivazioni, sono state fondamentali per spingermi ad accettare. Volevo allenare. Aver conosciuto il presidente, il direttore sportivo, ci siamo parlati e le persone, la sensazione, è che si ha a che fare con una società seria, forte. Abbiamo visionato molti video e siamo convinti di aver a che fare con ragazzi seri e con un gruppo sano, che ha tanta voglia di dimostrare che questa categoria la può fare. Il modulo? Sono tutti predisposti al gioco, sono tutti ragazzi che hanno l’idea di iniziare l’azione, anche se bisogna essere concreti in Serie B. Le qualità e il talento che hai si devono tradurre in concretezza. La nostra è una squadra che ha buona padronanza, ma fine a se stessa non serve a niente. Bisogna mettere in difficoltà gli avversari, essere generosi, la Serie B è un campionato terribile, le altre squadre ti vengono ad aggredire e bisogna essere bravi a contrapporsi. In generale è una squadra che ti da diverse possibilità e soluzioni di gioco”.

