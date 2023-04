Ballardini: “Sarà un finale di campionato durissimo. Ma porteremo rispetto a chi ci vuole bene”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Cremoense, Davide Ballardini, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia: “La Fiorentina ha una rosa altamente competitiva, mi sorprende che in campionato non siano più in alto in classifica. Hanno anche un’alta qualità di gioco e stanno benissimo fisicamente. Noi siamo partiti contratti, ma nel secondo tempo avremmo potuto pareggiare in almeno un paio di occasioni. Il primo tempo è finito 2-0, vediamo come va al ritorno: magari ne prendiamo 4, magari no”.

Poi ha proseguito: “Vedo ragazzi che sono seri e si impegnano, e hanno anche buona qualità: la fiducia mi viene da quello che vedo nel quotidiano. Oggi nel primo tempo volevamo avere più densità nella nostra metacampo, ma arrivavamo in ritardo sulle chiusure. Nel secondo abbiamo preso meglio i riferimenti e siamo cresciuti come qualità di gioco. Eravamo timidi e contratti all’inizio, e loro ci aprivano. Poi abbiamo tenuto meglio il campo”.

Infine, sul finale di stagione: “Non è molto dura, è durissima; ma noi non possiamo far altro che allenarci bene e portare tanto rispetto a chi ci vuol bene e ci spinge, sostenendoci dal primo all’ultimo minuto. Con tutta la fatica che facciamo bisogna che qualche soddisfazione arrivi”.

Foto: sito web Cremonese