Ballardini: “Prestazione all’altezza dell’Inter, ma non basta. Vogliamo di più di quanto fatto finora”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Davide Ballardini ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter: “Grande prestazone della Cremonese, ma grande prestazione anche dell’inter che è una grande squadra, d’ora in avanti dovremo fare meglio perché la nostra situazione lo richiede. La rosa? Abbiamo una buona squadra, per me siamo competitivi. Se trovi squadre come l’Inter dopo una partita faticosa hai qualche possibilità in più, invece oggi erano arrabbiati e motivati. Abbiamo trovato una squadra forte ma siamo stati all’altezza della situazione. Okereke? Oltre al gol ha fatto una grande prestazione, importante per noi perché la prestazone porta i risultati buoni, la soddisfazione sarà quando saremo premiati anche con i risultati. Modulo? Stiamo giocando a 5 dietro adesso, noi giochiamo meglio con i 3 centrocampisti che danno soluzioni in attacco e copertura in fase difensiva. Noi possiamo fare come la Salernitana? Faccio fatica a dire questo, i ragazzi vogliono fare meglio. La certezza è questa: abbiamo una squadra che vuole far vedere di più di quanto fatto finora.”

Foto: sito web Cremonese