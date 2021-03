Ballardini: “Parma? Sta facendo bene ma con poca fortuna. Abbiamo mancato le vittorie, non le prestazioni”

Alla vigilia di Parma-Genoa, il tecnico dei grifoni, Davide Ballardini, ha presentato la sfida in conferenza stampa ai microfoni di Genoa Channel. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Parma: “L’allenatore del Parma è lì da 5 anni, solo in questa stagione è mancato per un breve periodo. 5 stagioni consecutive non sono da paragonare ai pochi mesi in cui invece io ho lavorato qui. Io sono qui da diverse stagioni ma sempre per pochi mesi, cambia tutto. Incontriamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata, si conoscono molto bene, ultimamente hanno fatto benissimo raggiungendo risultati importanti. Sono stati anche parecchio sfortunati a mio modo di vedere, sarà complicato affrontarli. Loro sono bravi se tu non sei compatto, hanno giocatori molto rapiti e veloci, hanno calciatori come Kucka e Kurtic bravissimi nell’inserimento, hanno tante soluzioni di gioco, bisogna essere concentrati”.

Sul momento del Genoa: “Dobbiamo guardare sempre la classifica, abbiamo mancato la vittoria ma non la prestazione nelle ultime partite. Abbiamo sempre fatto la nostra partita, dobbiamo continuare su questa squadra. E’ importante la prestazione e l’atteggiamento”.

Su Destro: “Da quando sono arrivato io, Destro non ha mancato un giorno in cui far vedere quanto sia stimolato. Deve continuare così”.

Foto: Genoa Twitter