Ballardini: “Non sono preoccupato, sono arrabbiato. Regaliamo troppi gol. Caicedo? Ci darà tanto”

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Torino, che lascia i rossoblù al penultimo posto in classifica.

Queste le parole del tecnico: “A me il Genoa non è dispiaciuto, nemmeno nel primo tempo. Purtroppo ci sono stati errori gravi nella fase difensiva. Il Torino è talmente forte che poi lo paghi ma a livello di occasioni ne abbiamo avute più di loro”

Su Caicedo: “Non vediamo l’ora che Caicedo faccia il Caicedo per tutta la partita o quasi e di vederlo in campo per più minuti. Caicedo è stato fuori diverse settimane, non vediamo l’ora che torni al massimo. Ci darà tanto”.

Su Kallon e Rovella: “Kallon a volte è partito dall’inizio ed è stato meno incisivo o viceversa. Sicuramente da fastidio agli avversari ma è un ragazzo che l’anno scorso giocava in Primavera. Rovella è un regista, quello è il suo ruolo e sta facendo delle grandi partite”.

Le sensazioni: “Arrabbiatissimo perchè conosco i giocatori che abbiamo, le loro qualità umane e tecniche, perchè facciamo tanta fatica durante la settimana e fa male perdere per questo tipo di errori. Se sono preoccupato? Preoccupato mai, rifletto sempre, quello sì”.

Foto: Twitter Genoa