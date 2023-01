Ballardini: “Non meritavamo di vincere, giusto il pareggio. Qui c’è tutto per fare bene”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Davide Ballardini, al debutto in Serie A sulla panchina della Cremonese, ha così parlato dopo il pareggio contro il Bologna: “All’inizio mi è piaciuto l’approccio, poi il Bologna è venuto fuori e nella seconda parte siamo stati più in partita. Solidità difensiva ne abbiamo avuto, ma dobbiamo diventare più bravi nella gestione della palla. Qualche errore di troppo nelle uscite e in costruzione, è necessario mettere più sicurezza e tranquillità su queste cose. Più consapevolezza. Possiamo uscire meglio con la palla tra i piedi”.

Poi ha proseguito: “La Cremonese non meritava di vincere, ma non meritava neanche di perdere. Il risultato dunque è giusto. Non guardiamo la classifica, siamo concentrati sulla partita che verrà. Bisogna pensare così, di partita in partita. L’importante è prepararsi bene, fare meglio come squadra, nel gioco e nella fase difensiva. Queste sono le cose che da qui in avanti dovremo fare sempre meglio”.

Infine: “Un ambiente straordinariamente buono. Qui ti permettono di allenare bene, ci sono persone perbene, i ragazzi sono davvero tutti molto disponibili. Ci sono delle ottime premesse per fare bene”.

Foto: sito web Cremonese