Ballardini: “L’Inter è molto più forte di noi, ma abbiamo le armi per poter far bene”

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Di buono c’è che tutti sono dentro alla squadra, tutti si danno da fare, tutti mettono nel lavoro e in campo grande generosità e voglia di fare bene. Questa è una base di straordinaria importanza, poi è chiaro che bisogna migliorare nel gioco, nella fase difensiva, ma ci arrivi attraverso il lavoro quotidiano”.

Quali sono le condizioni della squadra alla vigilia della partita? Dessers è recuperato? “Dessers sta sempre meglio: nei primi giorni della settimana la gamba non era ancora in condizioni ottimali e ha lavorato a parte; invece ieri e oggi ha avuto risposte positive. Magari non è nel pieno della condizione, ma sta sempre meglio. Lochoshvili invece ha un fastidio all’adduttore, quindi si allena ancora a parte”.

Con l’Inter sarà una partita di straordinaria importanza nella cornice dello Zini… “Per noi sono tutte partite di straordinaria importanza, sia che si giochi contro il Bologna fuori casa o contro l’Inter in casa. Siamo importanti noi, quello che riusciamo a fare come squadra. A prescindere ci sono dei valori: l’Inter ha dei valori, il Bologna ne ha altri, ma è importante la nostra prestazione”.

La squadra crede nella rimonta oppure non guardate la classifica? Mercato: tante uscite la preoccupano? “Vedendo tutti i giorni con con quale entusiasmo e serietà i giocatori affrontano gli allenamenti, mi sento di dire che la loro risposta è chiara. Noi vediamo tante cose buone nel quotidiano. Il mercato? Non sono preoccupato. Prendere per prendere non ha senso, vanno trovati giocatori funzionali alle nostre esigenze, che hanno entusiasmo e piacere di venire qui. Prendere per riempire non penso sia giusto. Bisogna valutare bene, e se c’è qualche ragazzo che può fare al caso nostro e che ha tanta voglia di venire, è un discorso che è giusto portare avanti. Altrimenti no”.