Ballardini: “Le energie vanno spese durante la settimana. Contemporaneità delle gare? E’ chiaro che un risultato può condizionare la testa di una squadra”

Ballardini parla in conferenza stampa della negatività mediatica che c’è sul Sassuolo e sulla contemporaneità delle gare: “Le energie vanno spese durante la settimana perché è chiaro che se ti prepari bene riesci a fare una buona prestazione. La concentrazione sul campo, la preparazione e l’allenamento alla partita. Poi si legge, si ascolta, ma la cosa fa parte del momento, di quello che si fa, e credo che noi si conviva bene con questo, per noi è importante preparare bene la partita, sapere che per fare la prestazione devi mettercela tutta, alle cose che ci rubano l’attenzione non siamo attenti, finisce lì. Ranieri e Di Francesco ieri chiedevano la contemporaneità nelle gare? Arrivati a questo punto della stagione sarebbe bene che si giocasse tutti allo stesso orario, è chiaro che un risultato può condizionare la testa di un’altra squadra”.

Foto: zimbio