Ballardini: “Non dobbiamo ripetere la partita fatta contro la Lazio, altrimenti non abbiamo speranze”

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia del match contro il Sassuolo: “Da squadra, dobbiamo concedere poco spazio. Ci deve essere grande collaborazione, intensità, ordine, aggressività e qualità. Tutti questi ingredienti contro una squadra che gioca a memoria. Il Genoa deve rispondere con una grande prestazione da squadra, come fatto con lo Spezia. Se facciamo una gara del genere, possiamo giocarcela con tutti. Se invece giochiamo come abbiamo fatto contro la Lazio, allora non abbiamo speranze”.

Foto: Twitter Genoa