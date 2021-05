Ballardini: “Con il Sassuolo non era una gara semplice, dovevamo essere più coraggiosi”

Davide Ballardini, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la sconfitta del suo Genoa contro il Sassuolo. “È stata fatta una partita contro una squadra che sta benissimo e si conosce a memoria, abbiamo tenuto testa a una squadra in salute. Poi ci sono stati degli episodi un po’ così, che non ci hanno dato soddisfazioni. Ci teniamo lo spirito della partita, dove abbiamo tenuto testa a un Sassuolo che ha uno spessore diverso dal nostro. Dovevamo essere più coraggiosi in certe situazioni, ma contro il Sassuolo non è semplice farlo, ma ripeto, penso siamo stati all’altezza oggi. Nel primo tempo eravamo riusciti a pareggiarla ma il gol è stato annullato, nel primo tempo quindi chance ne abbiamo costruite, loro nel primo tempo hanno fatto poco o nulla. Nella ripresa dovevamo recuperare, quindi abbiamo assunto un assetto più offensivo, rischiando di più e creando di più”.

Infine sulla lotta salvezza: “Sono preoccupato e ottimista, la classifica dice questo, bisogna che stiamo attenti perché quanto fatto non basta, ma siamo ottimisti perché abbiamo punti e squadra. Quindi cercheremo di fare i punti necessari all’obiettivo in queste ultime partite”.

FOTO: Twitter Genoa