Ballardini: “Bisogna essere più cattivi in fase difensiva. Abbiamo le idee chiare su come ci presenteremo a Reggio Emilia”

20/02/2026 | 14:52:01

Il nuovo tecnico dell’Avellino, Davide Ballardini, ha parlato nella propria conferenza di presentazione. Queste le sue parole:

“L’attacco? Per l’attacco, non credo sia indispensabile avere un primo attaccante. Può essere Favilli, ma se giochi con due attacchi possono essere entrambi di movimento. Anche se credo che Pandolfi, Patierno, Tutino, Sgarbi, Russo, Insigne, Biasci, possono interpretare il ruolo al meglio. Come regista a me piace un giocatore che dà ordine alla squadra. A centrocampo abbiamo dei giocatori forti che possono coprire il ruolo di regista. Siamo coperti, ma bisogna essere più cattivi in fase difensiva, recuperare la palla, fare filtro, sì, ma recuperare la palla. La partita di domenica contro la Reggiana? Le idee su come ci presenteremo a Reggio Emilia le abbiamo abbastanza chiare, ma non lo dico. Abbiamo giocato con moduli differenti nella mia carriera, ma sappiamo come andremo a giocare. Poi proviamo, è giusto tentare senza fare confusione, se magari in alcuni momenti della partita sarà giusto fare delle varianti”.

